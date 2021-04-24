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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ДОЛЛАР США НА ТОРГАХ БВФБ 26 АПРЕЛЯ СНИЗИЛСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К БЕЛОРУССКОМУ РУБЛЮ
14:35 26.04.2021
В понедельник, 26 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вновь ослаб на 0,0072 BYN (-0,28%) и составил 2,5615 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5687 BYN). Объем торгов составил 43 724 600 BYN или 17 070 000 USD.
Евро вырос на 0,0028 BYN (+0,09%) до 3,0985 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,0957 BYN). Объем торгов составил 23 929 600 BYN или 7 723 000 EUR.
Курс российского рубля укрепился на 0,0058 BYN (+0,17%) и составил 3,4247 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4189 BYN). Объем торгов составил 27 305 500 или 797 300 000 RUB
Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,567 и 2,61 рубля; евро между 3,1 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,423 и 3,48 рубля.
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