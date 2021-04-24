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26.04.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР США НА ТОРГАХ БВФБ 26 АПРЕЛЯ СНИЗИЛСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К БЕЛОРУССКОМУ РУБЛЮ


14:35 26.04.2021

В понедельник, 26 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вновь ослаб на 0,0072 BYN (-0,28%) и составил 2,5615 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5687 BYN). Объем торгов составил 43 724 600 BYN или 17 070 000 USD.

Евро вырос на 0,0028 BYN (+0,09%) до 3,0985 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,0957 BYN). Объем торгов составил 23 929 600 BYN или 7 723 000 EUR.

Курс российского рубля укрепился на 0,0058 BYN (+0,17%) и составил 3,4247 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4189 BYN). Объем торгов составил 27 305 500 или 797 300 000 RUB

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,567 и 2,61 рубля; евро между 3,1 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,423 и 3,48 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 24.04.2021
валюта курс
EUR 3.0957
USD 2.5687
RUB 3.4189
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0985 +0.0028
USD 2.5615 -0.0072
RUB 3.4247 +0.0058
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0930 3.1000
USD 2.5630 2.5670
RUB 3.4100 3.4230
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Конвертация в банках
на 26.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2060 1.2090
EUR/RUB 90.5000 91.0000
USD/RUB 74.9000 75.4000
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