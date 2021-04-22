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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 24 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА


15:26 23.04.2021

Национальный банк Республики Беларусь установил с 24 апреля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5687 белорусского рубля, 1 евро – 3,0957 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4189 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9, 2045 белорусского рубля.
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с 22.04.2021
валюта курс
EUR 3.1209
USD 2.5980
RUB 3.3814
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Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1253 +0.0044
USD 2.5947 -0.0033
RUB 3.3951 +0.0137
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Курсы в банках
на 23.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0900 3.0960
USD 2.5680 2.5730
RUB 3.4050 3.4200
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Конвертация в банках
на 23.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2010 1.2050
EUR/RUB 90.4000 90.9000
USD/RUB 75.1000 75.6000
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