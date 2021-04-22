В пятницу, 23 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю продолжил снижение на 0,026 BYN (-1%) и составил 2,5687 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5947 BYN). Объем торгов в целом составил 90 966 700 BYN или 35 414 000 USD.

Евро ослаб на 0,0296 BYN (-0,95%) до 3,0957 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1253 BYN). Объем торгов: 17 698 000 BYN или 5 717 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля вырос на 0,0238 BYN (+0,7%) и составил 3,4189 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3951 BYN). Объем торгов составил 29 662 900 или 867 610 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,574 и 2,61 рубля; евро между 3,096 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,42 и 3,466 рубля.