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23.04.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ СУЩЕСТВЕННО УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:54 23.04.2021

В пятницу, 23 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю продолжил снижение на 0,026 BYN (-1%) и составил 2,5687 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5947 BYN). Объем торгов в целом составил 90 966 700 BYN или 35 414 000 USD.

Евро ослаб на 0,0296 BYN (-0,95%) до 3,0957 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1253 BYN). Объем торгов: 17 698 000 BYN или 5 717 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля вырос на 0,0238 BYN (+0,7%) и составил 3,4189 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3951 BYN). Объем торгов составил 29 662 900 или 867 610 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,574 и 2,61 рубля; евро между 3,096 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,42 и 3,466 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 22.04.2021
валюта курс
EUR 3.1209
USD 2.5980
RUB 3.3814
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1253 +0.0044
USD 2.5947 -0.0033
RUB 3.3951 +0.0137
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0900 3.0960
USD 2.5680 2.5730
RUB 3.4050 3.4200
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Конвертация в банках
на 23.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2010 1.2050
EUR/RUB 90.4000 90.9000
USD/RUB 75.1000 75.6000
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