В четверг, 22 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю качнулся вниз на 0,0033 BYN (-0,14%) и составил 2,5947 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,598 BYN). Объем торгов: 107 531 000 BYN или 41 443 000 USD).

Евро в очередной раз вырос на 0,0044 BYN (+0,14%) до 3,1253 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1209 BYN). Объем торгов: 28 824 700 BYN или 9 223 000 EUR.

Курс российского рубля повысился на 0,0137 BYN (+0,41%) и составил 3,3951 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3814 BYN). Объем торгов: 48 218 600 или 1 420 230 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,592 и 2,63 рубля; евро между 3,116 и 3,16 рубля; 100 российских рублей между 3,397 и 3,45 рубля.