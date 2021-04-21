В среду, 21 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,0116 BYN (+0,45%) и составил 2,598 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5864 BYN). Объем торгов составил 188 249 000 BYN или 72 460 000 USD.

Евро продолжил рост, подорожав на 0,0023 BYN (+0,07%) до 3,1209 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1186 BYN). Объем торгов: 60 256 000 BYN или 19 307 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля снизился на 0,0213 BYN (-0,63%) и составил 3,3814 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4027 BYN). Объем торгов составил 32 833 700 или 971 010 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,603 и 2,63 рубля; евро между 3,122 и 3,16 рубля; 100 российских рублей между 3,385 и 3,45 рубля.