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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК НА БВФБ ВСТУПЯТ В СИЛУ 3 МАЯ


17:03 20.04.2021

Правлением ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) № 21 от 15.04.2021 утверждены изменения в Правила совершения срочных сделок на БВФБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БВФБ, изменен и расширен перечень терминов и определений: актуализирован термин «клиент» в части добавления в перечень клиентов лиц, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальном бюро (нотариус), и адвокатскую деятельность индивидуально (адвокат); введен новый термин «фьючерсный контракт» и дано его определение.

Кроме того, внесены изменения в названия следующих терминов: наименование термина «цена исполнения финансового инструмента» изменено на «окончательная расчетная цена»; наименование термина «расчетный финансовый инструмент» изменено на «беспоставочный финансовый инструмент».

Введено также требование об обязательном получении согласия на сбор, представление, обработку и хранение персональных данных клиента физического лица (индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса) для допуска члена Секции срочного рынка к торгам от своего имени и за счет (в интересах) клиента.

Помимо этого, внесены изменения в порядок регистрации в торговой системе участника торгов в части подписания и доставки члену Секции срочного рынка подтверждения о регистрации участника торгов.

Введены новые формы анкет участника торгов и клиента участника торгов, уточнен порядок допуска (приостановления допуска) членов Секции срочного рынка к торгам и определен порядок осуществления идентификации участника торгов и его клиентов.

Из текста приложений к Правилам исключены слова «М.П.» и «м.п.».

Установлен единый порядок (независимо от вида базисного актива фьючерсного контракта) определения расчетной цены.

Актуализирован также перечень допустимых каналов связи, используемых для передачи документов, информации и сведений между участниками торгов и биржей.

Изменения вступают в силу с 3 мая 2021 года.
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