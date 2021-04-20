Во вторник, 20 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю в очередной раз ослаб на 0,0096 BYN (-0,37%) и составил 2,5864 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,596 BYN). Объем торгов составил 158 914 000 BYN или 61 442 000 USD.

Евро продолжил тенденцию понедельник, подорожав на 0,0046 BYN (+0,15%) до 3,1186 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,114 BYN). Объем торгов составил 60 647 900 BYN или 19 447 000 EUR.

Курс российского рубля снизился на 0,0028 BYN (-0,08%) и составил 3,4027 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4055 BYN). Объем торгов составил 17 692 400 или 519 950 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,59 и 2,635 рубля; евро между 3,124 и 3,16 рубля; 100 российских рублей между 3,399 и 3,45 рубля.