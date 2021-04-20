|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 20 АПРЕЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ
14:00 20.04.2021
Во вторник, 20 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю в очередной раз ослаб на 0,0096 BYN (-0,37%) и составил 2,5864 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,596 BYN). Объем торгов составил 158 914 000 BYN или 61 442 000 USD.
Евро продолжил тенденцию понедельник, подорожав на 0,0046 BYN (+0,15%) до 3,1186 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,114 BYN). Объем торгов составил 60 647 900 BYN или 19 447 000 EUR.
Курс российского рубля снизился на 0,0028 BYN (-0,08%) и составил 3,4027 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4055 BYN). Объем торгов составил 17 692 400 или 519 950 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,59 и 2,635 рубля; евро между 3,124 и 3,16 рубля; 100 российских рублей между 3,399 и 3,45 рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 20.04.2021
Курсы в банках
на 20.04.2021
Конвертация в банках
на 20.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте