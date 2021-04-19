ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) утвердило изменения в Спецификацию фьючерсов на курсы иностранных валют к белорусскому рублю и Спецификацию фьючерсов на курс иностранной валюты к доллару США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БВФБ, изменения разработаны в целях приведения текста Спецификаций в соответствие требованиям подпункта 1.38 пункта 1 статьи 118 Налогового кодекса Республики Беларусь в части исключения из расчета сумм биржевого сбора сумм налога на добавленную стоимость (НДС), а также оптимизации бизнес-процессов при запуске новых фьючерсных контрактов с определенным месяцем и годом исполнения.

В частности, исключена необходимость издания приказа председателя правления биржи в случаях установления для фьючерса даты первого торгового дня и торговых лимитов и изменен порядок установления размеров биржевого сбора по сделкам купли-продажи фьючерсов (сумма биржевого сбора устанавливается без НДС).

Изменения вступают в силу с 3 мая 2021 года.