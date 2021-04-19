|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БВФБ УТВЕРДИЛА ИЗМЕНЕНИЯ В СПЕЦИФИКАЦИЮ ФЬЮЧЕРСОВ НА КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ К БЕЛОРУССКОМУ РУБЛЮ
11:09 20.04.2021
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) утвердило изменения в Спецификацию фьючерсов на курсы иностранных валют к белорусскому рублю и Спецификацию фьючерсов на курс иностранной валюты к доллару США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БВФБ, изменения разработаны в целях приведения текста Спецификаций в соответствие требованиям подпункта 1.38 пункта 1 статьи 118 Налогового кодекса Республики Беларусь в части исключения из расчета сумм биржевого сбора сумм налога на добавленную стоимость (НДС), а также оптимизации бизнес-процессов при запуске новых фьючерсных контрактов с определенным месяцем и годом исполнения.
В частности, исключена необходимость издания приказа председателя правления биржи в случаях установления для фьючерса даты первого торгового дня и торговых лимитов и изменен порядок установления размеров биржевого сбора по сделкам купли-продажи фьючерсов (сумма биржевого сбора устанавливается без НДС).
Изменения вступают в силу с 3 мая 2021 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 19.04.2021
Курсы в банках
на 20.04.2021
Конвертация в банках
на 20.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте