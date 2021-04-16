ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 19 АПРЕЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


14:12 19.04.2021

В понедельник, 19 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0005 BYN (-0,02%) и составил 2,596 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5965 BYN). Объем торгов: 119 382 000 BYN или 45 987 000 USD.

В свою очередь евро вырос на 0,0058 BYN (+0,19%) до 3,114 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,1082 BYN). Объем торгов: 29 219 100 BYN или 9 383 000 EUR.

Российский рубль подешевел на 0,0308 BYN (-0,9%) и составил 3,4055 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4363 BYN). Объем торгов: 18 435 500 или 541 350 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,595 и 2,635 рубля; евро между 3,119 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,405 и 3,5 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2021
валюта курс
EUR 3.1260
USD 2.6121
RUB 3.4019
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1140 +0.0058
USD 2.5960 -0.0005
RUB 3.4055 -0.0308
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1130 3.1190
USD 2.5900 2.5950
RUB 3.3900 3.4050
подробнее

Конвертация в банках
на 19.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2000 1.2030
EUR/RUB 91.4000 92.0000
USD/RUB 76.1000 76.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте