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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 19 АПРЕЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ
14:12 19.04.2021
В понедельник, 19 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0005 BYN (-0,02%) и составил 2,596 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5965 BYN). Объем торгов: 119 382 000 BYN или 45 987 000 USD.
В свою очередь евро вырос на 0,0058 BYN (+0,19%) до 3,114 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,1082 BYN). Объем торгов: 29 219 100 BYN или 9 383 000 EUR.
Российский рубль подешевел на 0,0308 BYN (-0,9%) и составил 3,4055 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4363 BYN). Объем торгов: 18 435 500 или 541 350 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,595 и 2,635 рубля; евро между 3,119 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,405 и 3,5 рубля.
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