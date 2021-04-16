ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 17 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

14:49 16.04.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 17 апреля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5965 белорусского рубля, 1 евро – 3,1082 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4363 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,2803 белорусского рубля.