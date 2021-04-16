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16.04.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 16 АПРЕЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:55 16.04.2021

В пятницу, 16 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вновь снизился на 0,0156 BYN (-0,6%) и составил 2,5965 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6121 BYN). Объем торгов составил 67 037 100 BYN или 25 818 000 USD.

В свою очередь евро ослаб на 0,0178 BYN (-0,57%) до 3,1082 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,126 BYN). Объем торгов: 20 921 000 BYN или 6 731 000 EUR.

Российский рубль отыграл вчерашнее падение на 0,0344 BYN (+1,01%) и составил 3,4363 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4019 BYN). Объем торгов составил 27 871 700 или 811 100 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,604 и 2,635 рубля; евро между 3,114 и 3,16 рубля; 100 российских рублей между 3,432 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2021
валюта курс
EUR 3.1260
USD 2.6121
RUB 3.4019
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1082 -0.0178
USD 2.5965 -0.0156
RUB 3.4363 +0.0344
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1100 3.1140
USD 2.5970 2.6040
RUB 3.4250 3.4320
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Конвертация в банках
на 16.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1950 1.1990
EUR/RUB 90.6000 91.0000
USD/RUB 75.6500 76.1000
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