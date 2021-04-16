В пятницу, 16 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вновь снизился на 0,0156 BYN (-0,6%) и составил 2,5965 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6121 BYN). Объем торгов составил 67 037 100 BYN или 25 818 000 USD.

В свою очередь евро ослаб на 0,0178 BYN (-0,57%) до 3,1082 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,126 BYN). Объем торгов: 20 921 000 BYN или 6 731 000 EUR.

Российский рубль отыграл вчерашнее падение на 0,0344 BYN (+1,01%) и составил 3,4363 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4019 BYN). Объем торгов составил 27 871 700 или 811 100 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,604 и 2,635 рубля; евро между 3,114 и 3,16 рубля; 100 российских рублей между 3,432 и 3,5 рубля.