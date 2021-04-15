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15.04.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 15 АПРЕЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


14:12 15.04.2021

В четверг, 15 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0024 BYN (-0,09%) и составил 2,6121 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6145 BYN). Объем торгов: 130 608 000 BYN или 50 002 000 USD.

Евро восстановился на 0,0015 BYN (+0,05%) до 3,126 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1245 BYN). Объем торгов: 108 815 000 BYN или 34 810 000 EUR.

Российский рубль подешевел сразу на 0,0518 BYN (-1,5%) и составил 3,4019 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4537 BYN). Объем торгов: 17 431 400 или 512 400 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,611 и 2,655 рубля; евро между 3,127 и 3,18 рубля; 100 российских рублей между 3,403 и 3,47 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2021
валюта курс
EUR 3.1245
USD 2.6145
RUB 3.4537
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1260 +0.0015
USD 2.6121 -0.0024
RUB 3.4019 -0.0518
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1200 3.1270
USD 2.6060 2.6110
RUB 3.3900 3.4030
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Конвертация в банках
на 15.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1950 1.1990
EUR/RUB 91.8000 92.4000
USD/RUB 76.6000 77.1000
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