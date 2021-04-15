В четверг, 15 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0024 BYN (-0,09%) и составил 2,6121 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6145 BYN). Объем торгов: 130 608 000 BYN или 50 002 000 USD.

Евро восстановился на 0,0015 BYN (+0,05%) до 3,126 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1245 BYN). Объем торгов: 108 815 000 BYN или 34 810 000 EUR.

Российский рубль подешевел сразу на 0,0518 BYN (-1,5%) и составил 3,4019 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4537 BYN). Объем торгов: 17 431 400 или 512 400 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,611 и 2,655 рубля; евро между 3,127 и 3,18 рубля; 100 российских рублей между 3,403 и 3,47 рубля.