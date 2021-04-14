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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 14 АПРЕЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:00 14.04.2021
В среду, 14 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю в очередной раз ослабел на 0,0253 BYN (-0,96%) и составил 2,6145 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6398 BYN). Объем торгов составил 32 720 100 BYN или 12 515 000 USD.
Евро также подешевел на 0,0158 BYN (-0,5%) до 3,1245 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1403 BYN). Объем торгов: 10 782 800 BYN или 3 451 000 EUR.
В свою очередь курс российского рубля вырос сразу на 0,0356 BYN (+1,04%) и составил 3,4537 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4181 BYN). Объем торгов составил 30 119 100 или 872 090 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,615 и 2,66 рубля; евро между 3,126 и 3,17 рубля; 100 российских рублей между 3,455 и 3,5 рубля.
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