ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 13 АПРЕЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:53 13.04.2021

Во вторник, 13 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю упал на 0,0033 BYN (-0,12%) и составил 2,6398 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6431 BYN). Объем торгов составил 13 895 800 BYN или 5 264 000 USD.

Евро ослаб на 0,0027 BYN (-0,09%) до 3,1403 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,143 BYN). Объем торгов: 5 549 000 BYN или 1 676 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля вырос на 0,0086 BYN (+0,25%) и составил 3,4181 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4095 BYN). Объем торгов составил 25 170 600 или 736 400 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,639 и 2,67 рубля; евро между 3,139 и 3,17 рубля; 100 российских рублей между 3,422 и 3,47 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2021
валюта курс
EUR 3.1430
USD 2.6431
RUB 3.4095
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1403 -0.0027
USD 2.6398 -0.0033
RUB 3.4181 +0.0086
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1360 3.1390
USD 2.6360 2.6390
RUB 3.4150 3.4220
подробнее

Конвертация в банках
на 13.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1870 1.1910
EUR/RUB 91.6000 92.0000
USD/RUB 77.0000 77.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте