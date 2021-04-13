Во вторник, 13 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю упал на 0,0033 BYN (-0,12%) и составил 2,6398 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6431 BYN). Объем торгов составил 13 895 800 BYN или 5 264 000 USD.

Евро ослаб на 0,0027 BYN (-0,09%) до 3,1403 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,143 BYN). Объем торгов: 5 549 000 BYN или 1 676 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля вырос на 0,0086 BYN (+0,25%) и составил 3,4181 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4095 BYN). Объем торгов составил 25 170 600 или 736 400 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,639 и 2,67 рубля; евро между 3,139 и 3,17 рубля; 100 российских рублей между 3,422 и 3,47 рубля.