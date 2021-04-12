ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 13 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

15:45 12.04.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 10 апреля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6431 белорусского рубля, 1 евро – 3,1430 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4095 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9, 4616 белорусского рубля.