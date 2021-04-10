В понедельник, 12 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,002 BYN (+0,08%) и составил 2,6431 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,6411 BYN). Объем торгов составил 49 889 300 BYN или 18 875 000 USD).

Евро подешевел на 0,0006 BYN (-0,02%) до 3,143 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,1436 BYN). Объем торгов: 17 440 300 BYN или 5 549 000 EUR.

Курс российского рубля также ослаб на 0,0203 BYN (-0,59%) и составил 3,4095 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4298 BYN). Объем торгов составил 14 500 900 или 425 310 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,644 и 2,685 рубля; евро между 3,143 и 3,18 рубля; 100 российских рублей между 3,42 и 3,5 рубля.