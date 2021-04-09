ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 10 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

15:13 09.04.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 10 апреля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6411 белорусского рубля, 1 евро – 3,1436 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4298 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9, 4651 белорусского рубля.