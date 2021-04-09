В пятницу, 9 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился сразу на 0,021 BYN (-0,79%) и составил 2,6411 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6621 BYN). Объем торгов составил 36 689 800 BYN или 13 892 000 USD.

Евро также ослаб на 0,0199 BYN (-0,63%) до 3,1436 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1635 BYN). Объем торгов: 13 935 700 BYN или 4 433 000 EUR.

Курс российского рубля опустился на 0,0237 BYN (-0,69%) и составил 3,4298 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4535 BYN). Объем торгов составил 18 414 400 или 536 900 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,64 и 2,685 рубля; евро между 3,14 и 3,18 рубля; 100 российских рублей между 3,424 и 3,5 рубля.