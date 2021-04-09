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09.04.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 9 АПРЕЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:03 09.04.2021

В пятницу, 9 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился сразу на 0,021 BYN (-0,79%) и составил 2,6411 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6621 BYN). Объем торгов составил 36 689 800 BYN или 13 892 000 USD.

Евро также ослаб на 0,0199 BYN (-0,63%) до 3,1436 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1635 BYN). Объем торгов: 13 935 700 BYN или 4 433 000 EUR.

Курс российского рубля опустился на 0,0237 BYN (-0,69%) и составил 3,4298 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4535 BYN). Объем торгов составил 18 414 400 или 536 900 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,64 и 2,685 рубля; евро между 3,14 и 3,18 рубля; 100 российских рублей между 3,424 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 09.04.2021
валюта курс
EUR 3.1635
USD 2.6621
RUB 3.4535
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1436 -0.0199
USD 2.6411 -0.021
RUB 3.4298 -0.0237
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1340 3.1400
USD 2.6360 2.6400
RUB 3.4200 3.4240
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Конвертация в банках
на 09.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1860 1.1910
EUR/RUB 91.6000 91.9700
USD/RUB 77.0000 77.3000
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