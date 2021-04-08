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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 8 АПРЕЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:29 08.04.2021
В четверг, 8 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0055 BYN (-0,21%) и составил 2,6621 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6676 BYN). Объем торгов составил 71 452 100 BYN или 26 841 000 USD.
Евро подешевел на 0,0049 BYN (-0,15%) до 3,1635 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1684 BYN). Объем торгов: 18 297 400 BYN или 5 784 000 EUR.
В свою очередь курс российского рубля подрос на 0,0187 BYN (+0,54%) и 3,4535 составил BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4348 BYN). Объем торгов составил 23 335 700 или 675 710 000 RUB.
Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,659 и 2,685 рубля; евро между 3,156 и 3,18 рубля; 100 российских рублей между 3,445 и 3,5 рубля.
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