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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 7 АПРЕЛЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:51 07.04.2021

В среду, 7 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,013 BYN (+0,449%) и составил 2,6676 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6546 BYN). Объем торгов составил 109 918 000 BYN или 41 205 000 USD.

Евро подорожал на 0,0331 BYN (+1,06%) до 3,1684 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1353 BYN). Объем торгов составил 11 935 400 BYN или 3 767 000 EUR.

Курс российского рубля снизился сразу на 0,0398 BYN (-1,15%) и составил 3,4348 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4746 BYN). Объем торгов составил 32 663 100 или 950 940 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,667 и 2,685 рубля; евро между 3,169 и 3,18 рубля; 100 российских рублей между 3,456 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2021
валюта курс
EUR 3.1353
USD 2.6546
RUB 3.4746
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1353 +0.0182
USD 2.6546 -0.0006
RUB 3.4746 +0.0071
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1650 3.1690
USD 2.6610 2.6670
RUB 3.4320 3.4460
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Конвертация в банках
на 07.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1860 1.1900
EUR/RUB 92.0000 92.4000
USD/RUB 77.5000 77.8000
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