В среду, 7 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,013 BYN (+0,449%) и составил 2,6676 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6546 BYN). Объем торгов составил 109 918 000 BYN или 41 205 000 USD.

Евро подорожал на 0,0331 BYN (+1,06%) до 3,1684 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1353 BYN). Объем торгов составил 11 935 400 BYN или 3 767 000 EUR.

Курс российского рубля снизился сразу на 0,0398 BYN (-1,15%) и составил 3,4348 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4746 BYN). Объем торгов составил 32 663 100 или 950 940 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,667 и 2,685 рубля; евро между 3,169 и 3,18 рубля; 100 российских рублей между 3,456 и 3,5 рубля.