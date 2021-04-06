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06.04.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 6 АПРЕЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


14:21 06.04.2021

Во вторник, 6 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0006 BYN (-0,02%) и составил 2,6546 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6552 BYN). Объем торгов составил 55 321 200 BYN или 20 840 000 USD.

В свою очередь евро подорожал на 0,0182 BYN (+0,58%) до 3,1353 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1171 BYN). Объем торгов: 19 181 800 BYN или 6 118 000 EUR.

Курс российского рубля укрепился на 0,0071 BYN (+0, 2%) и составил 3,4746 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4675 BYN). Объем торгов составил 14 907 000 или 429 030 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,655 и 2,68 рубля; евро между 3,136 и 3,155 рубля; 100 российских рублей между 3,473 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2021
валюта курс
EUR 3.1171
USD 2.6552
RUB 3.4675
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1353 +0.0182
USD 2.6546 -0.0006
RUB 3.4746 +0.0071
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1300 3.1360
USD 2.6500 2.6550
RUB 3.4650 3.4730
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Конвертация в банках
на 06.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1840
EUR/RUB 90.1000 90.6000
USD/RUB 76.3000 76.7000
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