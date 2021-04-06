Во вторник, 6 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0006 BYN (-0,02%) и составил 2,6546 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6552 BYN). Объем торгов составил 55 321 200 BYN или 20 840 000 USD.

В свою очередь евро подорожал на 0,0182 BYN (+0,58%) до 3,1353 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1171 BYN). Объем торгов: 19 181 800 BYN или 6 118 000 EUR.

Курс российского рубля укрепился на 0,0071 BYN (+0, 2%) и составил 3,4746 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4675 BYN). Объем торгов составил 14 907 000 или 429 030 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,655 и 2,68 рубля; евро между 3,136 и 3,155 рубля; 100 российских рублей между 3,473 и 3,5 рубля.