Министерство финансов с 1 января по 31 марта 2021 г. на внутреннем финансовом рынке реализовало государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь на сумму $721,02 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в том числе именных облигаций реализовано на $702,87 млн; облигаций на предъявителя – $18,15 млн.

При этом в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» размещено государственных именных облигаций на сумму $23,59 млн.