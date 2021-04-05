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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МИНФИН БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ПРОДАЛ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ОБЛИГАЦИИ НА $721 МЛН
13:03 06.04.2021
Министерство финансов с 1 января по 31 марта 2021 г. на внутреннем финансовом рынке реализовало государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь на сумму $721,02 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в том числе именных облигаций реализовано на $702,87 млн; облигаций на предъявителя – $18,15 млн.
При этом в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» размещено государственных именных облигаций на сумму $23,59 млн.
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