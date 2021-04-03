ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 6 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

15:13 05.04.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 6 апреля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6552 белорусского рубля, 1 евро – 3,1171 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4675 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9, 5109 белорусского рубля.