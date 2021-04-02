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05.04.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 5 АПРЕЛЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:10 05.04.2021

В понедельник, 5 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0164 BYN (+0,62%) и составил 2,6552 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,6388 BYN). Объем торгов составил 50 918 300 BYN или 19 177 000 USD.

Евро укрепился на 0,0082 BYN (+0,26%) до 3,1171 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,1089 BYN). Объем торгов: 26 379 900 BYN или 8 463 000 EUR.

Курс российского рубля снизился незначительно на 0,0007 BYN (-0,02%) и составил 3,4675 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4682 BYN). Объем торгов составил 24 438 900 или 704 790 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,656 и 2,68 рубля; евро между 3,118 и 3,14 рубля; 100 российских рублей между 3,473 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 03.04.2021
валюта курс
EUR 3.1089
USD 2.6388
RUB 3.4682
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Итоги торгов на БВФБ
на 02.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1089 +0.0226
USD 2.6388 +0.009
RUB 3.4682 0
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1160 3.1180
USD 2.6520 2.6560
RUB 3.4650 3.4730
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Конвертация в банках
на 05.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1770
EUR/RUB 89.7000 90.0000
USD/RUB 76.3000 76.7000
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