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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 5 АПРЕЛЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:10 05.04.2021
В понедельник, 5 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0164 BYN (+0,62%) и составил 2,6552 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,6388 BYN). Объем торгов составил 50 918 300 BYN или 19 177 000 USD.
Евро укрепился на 0,0082 BYN (+0,26%) до 3,1171 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,1089 BYN). Объем торгов: 26 379 900 BYN или 8 463 000 EUR.
Курс российского рубля снизился незначительно на 0,0007 BYN (-0,02%) и составил 3,4675 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4682 BYN). Объем торгов составил 24 438 900 или 704 790 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,656 и 2,68 рубля; евро между 3,118 и 3,14 рубля; 100 российских рублей между 3,473 и 3,5 рубля.
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