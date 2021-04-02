В понедельник, 5 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0164 BYN (+0,62%) и составил 2,6552 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,6388 BYN). Объем торгов составил 50 918 300 BYN или 19 177 000 USD.

Евро укрепился на 0,0082 BYN (+0,26%) до 3,1171 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,1089 BYN). Объем торгов: 26 379 900 BYN или 8 463 000 EUR.

Курс российского рубля снизился незначительно на 0,0007 BYN (-0,02%) и составил 3,4675 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4682 BYN). Объем торгов составил 24 438 900 или 704 790 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,656 и 2,68 рубля; евро между 3,118 и 3,14 рубля; 100 российских рублей между 3,473 и 3,5 рубля.