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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 3 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА


14:22 02.04.2021

Национальный банк Республики Беларусь установил с 3 апреля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6388 белорусского рубля, 1 евро – 3,1089 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4682 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9, 4364 белорусского рубля.
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с 02.04.2021
валюта курс
EUR 3.0863
USD 2.6298
RUB 3.4682
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Итоги торгов на БВФБ
на 01.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0863 +0.0074
USD 2.6298 +0.0067
RUB 3.4682 -0.0012
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Курсы в банках
на 02.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1070 3.1100
USD 2.6370 2.6400
RUB 3.4620 3.4680
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Конвертация в банках
на 02.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1800
EUR/RUB 89.6000 90.0000
USD/RUB 76.0500 76.4500
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