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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 2 АПРЕЛЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:03 02.04.2021

В пятницу, 2 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,009 BYN (+0,34%) и составил 2,6388 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6298 BYN). Объем торгов составил 30 340 500 BYN или 11 498 000 USD.

Евро подорожал сразу на 0,0226 BYN (+0,73%) до 3,1089 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0863 BYN). Объем торгов составил 11 586 900 BYN или 3 727 000 EUR.

Курс российского рубля по сравнению с предыдущими торгами остался без изменений, составив 3,4682 BYN за 100 российских рублей. Объем торгов составил 14 591 900 или 420 730 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,64 и 2,66 рубля; евро между 3,11 и 3,14 рубля; 100 российских рублей между 3,468 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 02.04.2021
валюта курс
EUR 3.0863
USD 2.6298
RUB 3.4682
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0863 +0.0074
USD 2.6298 +0.0067
RUB 3.4682 -0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1070 3.1100
USD 2.6370 2.6400
RUB 3.4620 3.4680
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Конвертация в банках
на 02.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1800
EUR/RUB 89.6000 90.0000
USD/RUB 76.0500 76.4500
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