В пятницу, 2 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,009 BYN (+0,34%) и составил 2,6388 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6298 BYN). Объем торгов составил 30 340 500 BYN или 11 498 000 USD.

Евро подорожал сразу на 0,0226 BYN (+0,73%) до 3,1089 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0863 BYN). Объем торгов составил 11 586 900 BYN или 3 727 000 EUR.

Курс российского рубля по сравнению с предыдущими торгами остался без изменений, составив 3,4682 BYN за 100 российских рублей. Объем торгов составил 14 591 900 или 420 730 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,64 и 2,66 рубля; евро между 3,11 и 3,14 рубля; 100 российских рублей между 3,468 и 3,5 рубля.