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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 1 АПРЕЛЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:57 01.04.2021

В четверг, 1 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,0067 BYN (+0,26%) и составил 2,6298 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6231 BYN). Объем торгов составил 50 538 600 BYN или 19 218 000 USD.

Евро также подорожал на 0,0074 BYN (+0,24%) до 3,0863 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0789 BYN). Объем торгов составил 9 863 660 BYN или 3 196 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля понизился на 0,0012 BYN (-0,036%) до 3,4682 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4694 BYN). Объем торгов составил 13 969 900 или 402 800 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,632 и 2,643 рубля; евро между 3,09 и 3,103 рубля; 100 российских рублей между 3,468 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 01.04.2021
валюта курс
EUR 3.0789
USD 2.6231
RUB 3.4694
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0863 +0.0074
USD 2.6298 +0.0067
RUB 3.4682 -0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0870 3.0930
USD 2.6300 2.6330
RUB 3.4600 3.4660
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Конвертация в банках
на 01.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1760
EUR/RUB 89.1500 89.4000
USD/RUB 75.9000 76.2000
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