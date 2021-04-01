В четверг, 1 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,0067 BYN (+0,26%) и составил 2,6298 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6231 BYN). Объем торгов составил 50 538 600 BYN или 19 218 000 USD.

Евро также подорожал на 0,0074 BYN (+0,24%) до 3,0863 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0789 BYN). Объем торгов составил 9 863 660 BYN или 3 196 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля понизился на 0,0012 BYN (-0,036%) до 3,4682 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4694 BYN). Объем торгов составил 13 969 900 или 402 800 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,632 и 2,643 рубля; евро между 3,09 и 3,103 рубля; 100 российских рублей между 3,468 и 3,5 рубля.