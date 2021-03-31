В среду, 31 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю отступил на 0,0011 BYN (-0,04%) и составил 2,6231 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6242 BYN). Объем торгов составил 146 276 000 BYN или 55 764 000 USD.

Евро также ослаб на 0,002 BYN (-0,06%) до 3,0789 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0809 BYN). Объем торгов составил 26 873 100 BYN или 8 728 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля вырос на 0,0054 BYN (+0,16%) до 3,4694 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,464 BYN). Объем торгов составил 25 416 600 или 732 590 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,624 и 2,65 рубля; евро между 3,08 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,472 и 3,5 рубля.