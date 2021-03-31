ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 31 МАРТА УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:40 31.03.2021

В среду, 31 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю отступил на 0,0011 BYN (-0,04%) и составил 2,6231 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6242 BYN). Объем торгов составил 146 276 000 BYN или 55 764 000 USD.

Евро также ослаб на 0,002 BYN (-0,06%) до 3,0789 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0809 BYN). Объем торгов составил 26 873 100 BYN или 8 728 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля вырос на 0,0054 BYN (+0,16%) до 3,4694 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,464 BYN). Объем торгов составил 25 416 600 или 732 590 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,624 и 2,65 рубля; евро между 3,08 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,472 и 3,5 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2021
валюта курс
EUR 3.0809
USD 2.6242
RUB 3.4640
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0789 -0.002
USD 2.6231 -0.0011
RUB 3.4694 +0.0054
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0750 3.0800
USD 2.6220 2.6240
RUB 3.4640 3.4720
подробнее

Конвертация в банках
на 31.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1750
EUR/RUB 88.5000 88.9000
USD/RUB 75.5000 75.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте