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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 31 МАРТА 2021 ГОДА

15:11 30.03.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 31 марта 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6242 белорусского рубля, 1 евро – 3,0809 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4640 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9, 4124 белорусского рубля.