Во вторник, 30 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0014 BYN (+0,05%) и составил 2,6242 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6228 BYN). Объем торгов составил 81 878 900 BYN или 31 202 000 USD.

Евро продолжил дешеветь на 0,0096 BYN (-0,31%) до 3,0809 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0905 BYN). Объем торгов составил 13 004 300 BYN или 4 221 000 EUR.

Курс российского рубля восстановился на 0,0052 BYN (+0,15%) до 3,464 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4588 BYN). Объем торгов составил 9 169 970 или 264 720 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,624 и 2,65 рубля; евро между 3,083 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,465 и 3,5 рубля.