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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 30 МАРТА 2021 ГОДА

14:44 29.03.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 30 марта 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6228 белорусского рубля, 1 евро – 3,0905 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4588 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9, 3719 белорусского рубля.