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29.03.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 29 МАРТА УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕЙ ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


13:50 29.03.2021

В понедельник, 29 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю упал на 0,0034 BYN (-0,13%) и составил 2,6228 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,6262 BYN). Объем торгов составил 42 778 300 BYN или 16 310 000 USD.

Евро подешевел на 0,0038 BYN (-0,12%) до 3,0905 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,0943 BYN). Объем торгов: 12 207 400 BYN или 3 950 000 EUR.

Курс российского рубля снизился на 0,0062 BYN (-0,18%) до 3,4588 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,465 BYN). Объем торгов составил 14 778 500 или 427 270 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,627 и 2,66 рубля; евро между 3,094 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,462 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2021
валюта курс
EUR 3.0943
USD 2.6262
RUB 3.4650
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0943 -0.0092
USD 2.6262 -0.0017
RUB 3.4650 +0.0125
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0890 3.0910
USD 2.6230 2.6240
RUB 3.4550 3.4650
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Конвертация в банках
на 29.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1810
EUR/RUB 89.2000 89.5000
USD/RUB 75.7000 76.0000
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