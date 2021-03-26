В понедельник, 29 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю упал на 0,0034 BYN (-0,13%) и составил 2,6228 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,6262 BYN). Объем торгов составил 42 778 300 BYN или 16 310 000 USD.

Евро подешевел на 0,0038 BYN (-0,12%) до 3,0905 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,0943 BYN). Объем торгов: 12 207 400 BYN или 3 950 000 EUR.

Курс российского рубля снизился на 0,0062 BYN (-0,18%) до 3,4588 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,465 BYN). Объем торгов составил 14 778 500 или 427 270 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,627 и 2,66 рубля; евро между 3,094 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,462 и 3,5 рубля.