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26.03.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 26 МАРТА УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:02 26.03.2021

В пятницу, 26 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю отступил 0,0017 BYN (-0,06%) и составил 2,6262 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6279 BYN). Объем торгов составил 36 617 300 BYN или 13 943 000 USD.

Евро в очередной раз ослабел на 0,0092 BYN (-0,3%) до 3,0943 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1035 BYN). Объем торгов составил 55 372 400 BYN или 17 895 000 EUR.

Курс российского рубля продолжил укрепления на 0,0125 BYN (+0,36%) до 3,465 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4525 BYN). Объем торгов составил 39 872 700 или 1 150 720 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,628 и 2,66 рубля; евро между 3,099 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,465 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 26.03.2021
валюта курс
EUR 3.1035
USD 2.6279
RUB 3.4525
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1035 -0.0047
USD 2.6279 +0.0007
RUB 3.4525 +0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0940 3.0990
USD 2.6240 2.6280
RUB 3.4570 3.4650
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Конвертация в банках
на 26.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1810
EUR/RUB 89.3000 89.9500
USD/RUB 75.7500 76.0000
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