В пятницу, 26 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю отступил 0,0017 BYN (-0,06%) и составил 2,6262 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6279 BYN). Объем торгов составил 36 617 300 BYN или 13 943 000 USD.

Евро в очередной раз ослабел на 0,0092 BYN (-0,3%) до 3,0943 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1035 BYN). Объем торгов составил 55 372 400 BYN или 17 895 000 EUR.

Курс российского рубля продолжил укрепления на 0,0125 BYN (+0,36%) до 3,465 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4525 BYN). Объем торгов составил 39 872 700 или 1 150 720 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,628 и 2,66 рубля; евро между 3,099 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,465 и 3,5 рубля.