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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 25 МАРТА ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ, НО ОКРЕП К ЕВРО
14:04 25.03.2021
В четверг, 25 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю в очередной раз вырос на 0,0007 BYN (+0,03%) и составил 2,6279 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6272 BYN). Объем торгов составил 70 055 600 BYN или 26 658 000 USD.
В свою евро продолжил падение на 0,0047 BYN (-0,15%) до 3,1035 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1082 BYN). Объем торгов составил 24 511 800 BYN или 7 898 000 EUR.
Курс российского рубля восстановился на 0,0013 BYN (+0,04%) до 3,4525 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4512 BYN). Объем торгов составил 31 849 300 или 922 490 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,628 и 2,66 рубля; евро между 3,106 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,46 и 3,468 рубля.
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