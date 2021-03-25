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25.03.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 25 МАРТА ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ, НО ОКРЕП К ЕВРО


14:04 25.03.2021

В четверг, 25 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю в очередной раз вырос на 0,0007 BYN (+0,03%) и составил 2,6279 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6272 BYN). Объем торгов составил 70 055 600 BYN или 26 658 000 USD.

В свою евро продолжил падение на 0,0047 BYN (-0,15%) до 3,1035 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1082 BYN). Объем торгов составил 24 511 800 BYN или 7 898 000 EUR.

Курс российского рубля восстановился на 0,0013 BYN (+0,04%) до 3,4525 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4512 BYN). Объем торгов составил 31 849 300 или 922 490 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,628 и 2,66 рубля; евро между 3,106 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,46 и 3,468 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2021
валюта курс
EUR 3.1082
USD 2.6272
RUB 3.4512
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1035 -0.0047
USD 2.6279 +0.0007
RUB 3.4525 +0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1000 3.1060
USD 2.6250 2.6280
RUB 3.4500 3.4600
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Конвертация в банках
на 25.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1830
EUR/RUB 89.6000 90.0000
USD/RUB 75.8000 76.1000
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