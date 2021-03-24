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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 24 МАРТА ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ
13:44 24.03.2021
В среду, 24 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0117 BYN (+0,45%) и составил 2,6272 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6155 BYN). Объем торгов составил 45 282 800 BYN или 17 236 000 USD.
Евро подешевел на 0,0075 BYN (-0,24%) до 3,1082 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1157 BYN). Объем торгов составил 25 191 700 BYN или 8 105 000 EUR.
Курс российского рубля также упал на 0,0164 BYN (-0,47%) до 3,4512 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4676 BYN). Объем торгов составил 32 301 300 или 935 950 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,627 и 2,655 рубля; евро между 3,108 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,458 и 3,48 рубля.
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