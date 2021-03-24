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24.03.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 24 МАРТА ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ


13:44 24.03.2021

В среду, 24 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0117 BYN (+0,45%) и составил 2,6272 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6155 BYN). Объем торгов составил 45 282 800 BYN или 17 236 000 USD.

Евро подешевел на 0,0075 BYN (-0,24%) до 3,1082 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1157 BYN). Объем торгов составил 25 191 700 BYN или 8 105 000 EUR.

Курс российского рубля также упал на 0,0164 BYN (-0,47%) до 3,4512 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4676 BYN). Объем торгов составил 32 301 300 или 935 950 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,627 и 2,655 рубля; евро между 3,108 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,458 и 3,48 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2021
валюта курс
EUR 3.1157
USD 2.6155
RUB 3.4676
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1082 -0.0075
USD 2.6272 +0.0117
RUB 3.4512 -0.0164
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1030 3.1080
USD 2.6230 2.6270
RUB 3.4500 3.4580
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Конвертация в банках
на 24.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1810 1.1850
EUR/RUB 90.0000 90.2000
USD/RUB 75.8000 76.2000
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