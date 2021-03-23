ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 24 МАРТА 2021 ГОДА

16:20 23.03.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 24 марта 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6155 белорусского рубля, 1 евро – 3,1157 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4676 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,4341 белорусского рубля.