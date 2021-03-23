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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 23 МАРТА ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:12 23.03.2021
Во вторник, 23 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0121 BYN (+0,46%) и составил 2,6155 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5971 BYN). Объем торгов составил 67 974 500 BYN или 25 989 000 USD.
Евро также укрепился на 0,0202 BYN (+0,65%) до 3,1157 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0978 BYN). Объем торгов составил 51 766 800 BYN или 16 615 000 EUR.
Курс российского рубля упал на 0,0236 BYN (-0,68%) до 3,4676 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5066 BYN). Объем торгов составил 34 751 400 или 1 002 160 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,622 и 2,64 рубля; евро между 3,125 и 3,14 рубля; 100 российских рублей между 3,463 и 3,55 рубля.
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