Во вторник, 23 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0121 BYN (+0,46%) и составил 2,6155 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5971 BYN). Объем торгов составил 67 974 500 BYN или 25 989 000 USD.

Евро также укрепился на 0,0202 BYN (+0,65%) до 3,1157 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0978 BYN). Объем торгов составил 51 766 800 BYN или 16 615 000 EUR.

Курс российского рубля упал на 0,0236 BYN (-0,68%) до 3,4676 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5066 BYN). Объем торгов составил 34 751 400 или 1 002 160 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,622 и 2,64 рубля; евро между 3,125 и 3,14 рубля; 100 российских рублей между 3,463 и 3,55 рубля.