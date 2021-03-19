В понедельник, 22 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0063 BYN (+0,24%) и составил 2,6034 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5971 BYN). Объем торгов составил 104 551 000 BYN или 40 160 000 USD.

Евро в очередной раз незначительно подешевел на 0,0023 BYN (-0,07%) до 3,0955 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,0978 BYN). Объем торгов составил 43 451 100 BYN или 14 037 000 EUR.

Курс российского рубля также продолжил падение на 0,0154 BYN (-0,44%) до 3,4912 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,5066 BYN). Объем торгов составил 25 813 800 или 739 390 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,604 и 2,64 рубля; евро между 3,098 и 3,14 рубля; 100 российских рублей между 3,492 и 3,55 рубля.