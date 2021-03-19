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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 22 МАРТА ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ


14:17 22.03.2021

В понедельник, 22 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0063 BYN (+0,24%) и составил 2,6034 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5971 BYN). Объем торгов составил 104 551 000 BYN или 40 160 000 USD.

Евро в очередной раз незначительно подешевел на 0,0023 BYN (-0,07%) до 3,0955 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,0978 BYN). Объем торгов составил 43 451 100 BYN или 14 037 000 EUR.

Курс российского рубля также продолжил падение на 0,0154 BYN (-0,44%) до 3,4912 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,5066 BYN). Объем торгов составил 25 813 800 или 739 390 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,604 и 2,64 рубля; евро между 3,098 и 3,14 рубля; 100 российских рублей между 3,492 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 20.03.2021
валюта курс
EUR 3.0978
USD 2.5971
RUB 3.5066
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Итоги торгов на БВФБ
на 19.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0978 -0.0104
USD 2.5971 -0.0031
RUB 3.5066 -0.0243
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0920 3.0980
USD 2.5980 2.6040
RUB 3.4850 3.4920
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Конвертация в банках
на 22.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1880 1.1920
EUR/RUB 88.5000 88.9800
USD/RUB 74.4000 74.8000
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