С начала 2021 года наблюдается рост доходностей еврооблигаций Беларуси и государственных облигаций Республики Беларусь, размещенных на Московской бирже. Об этом сообщило Министерство финансов

Так, с февраля текущего года доходности «длинных» белорусских еврооблигаций (Беларусь-2030 и Беларусь-2031) возросли с 6,0-6,1% годовых до 7,2-7,3% годовых. При этом данная тенденция в меньшей степени затронула среднесрочные и «короткие» выпуски.

Доходность облигаций, размещенных на финансовом рынке Российской Федерации со сроком погашения в 2025 году (серия 07), в этот период выросла незначительно – на 5 базисных пунктов (с 8,51% до 8,56% годовых), а ставки по государственным облигациям со сроком погашения в 2022 году (серии 03 и 04) с марта 2021 года имеют устойчивый тренд к снижению.

«Тенденция роста доходности на долговые инструменты присуща всем развивающимся рынкам и, по экспертным оценкам обусловлена повышением доходностей облигаций развитых стран, в частности казначейских облигаций США, которые достигли своих максимальных значений в феврале текущего года. Рост ставок в США стал одной из причин продаж инвесторами «длинных» облигаций», - пояснил Минфин.