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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 20 МАРТА 2021 ГОДА

15:25 19.03.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 20 марта 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5971 белорусского рубля, 1 евро – 3,0978 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5066 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,3641 белорусского рубля.