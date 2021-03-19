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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 19 МАРТА УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕЙ ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ
14:02 19.03.2021
На торгах БВФБ 19 марта 2021 года курс доллара по отношению к белорусскому рублю опустился ровно на то же значение, на которое вырос на предыдущих торгах - 0,0031 BYN (-0,12%) и составил 2,5971 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6002 BYN). Объем торгов составил 44 687 900 BYN или 17 207 000 USD.
Евро подешевел на 0,0104 BYN (-0,33%) до 3,0978 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1082 BYN). Объем торгов: 21 222 800 BYN или 6 851 000 EUR.
Российский рубль также ослаб на 0,0243 BYN (-0,69%) до 3,5066 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5309 BYN). Объем торгов составил 27 346 200 или 779 840 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,599 и 2,61 рубля; евро между 3,095 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,51 и 3,62 рубля.
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