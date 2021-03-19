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19.03.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 19 МАРТА УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕЙ ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


14:02 19.03.2021

На торгах БВФБ 19 марта 2021 года курс доллара по отношению к белорусскому рублю опустился ровно на то же значение, на которое вырос на предыдущих торгах - 0,0031 BYN (-0,12%) и составил 2,5971 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6002 BYN). Объем торгов составил 44 687 900 BYN или 17 207 000 USD.

Евро подешевел на 0,0104 BYN (-0,33%) до 3,0978 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1082 BYN). Объем торгов: 21 222 800 BYN или 6 851 000 EUR.

Российский рубль также ослаб на 0,0243 BYN (-0,69%) до 3,5066 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5309 BYN). Объем торгов составил 27 346 200 или 779 840 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,599 и 2,61 рубля; евро между 3,095 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,51 и 3,62 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2021
валюта курс
EUR 3.1082
USD 2.6002
RUB 3.5309
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0978 -0.0104
USD 2.5971 -0.0031
RUB 3.5066 -0.0243
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0900 3.0950
USD 2.5960 2.5990
RUB 3.5050 3.5100
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Конвертация в банках
на 19.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1890 1.1920
EUR/RUB 88.0000 88.3000
USD/RUB 73.8000 74.2000
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