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18.03.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 18 МАРТА ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:58 18.03.2021

В четверг, 18 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0031 BYN (+0,12%) и составил 2,6002 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5971 BYN). Объем торгов составил 61 623 900 BYN или 23 700 000 USD.

В свою очередь евро подорожал сразу на 0,0186 BYN (+0,6%) до 3,1082 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0896 BYN). Объем торгов: 26 814 600 BYN или 8 627 000 EUR.

Российский рубль продолжил падение на 0,0226 BYN (-0,64%) до 3,5309 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5535 BYN). Объем торгов составил 28 035 000 или 793 990 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,601 и 2,64 рубля; евро между 3,107 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,532 и 3,64 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2021
валюта курс
EUR 3.0896
USD 2.5971
RUB 3.5535
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1082 +0.0186
USD 2.6002 +0.0031
RUB 3.5309 -0.0226
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1010 3.1070
USD 2.5980 2.6010
RUB 3.5230 3.5300
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Конвертация в банках
на 18.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1920 1.1960
EUR/RUB 87.9000 88.3000
USD/RUB 73.6000 74.0000
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