В четверг, 18 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0031 BYN (+0,12%) и составил 2,6002 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5971 BYN). Объем торгов составил 61 623 900 BYN или 23 700 000 USD.

В свою очередь евро подорожал сразу на 0,0186 BYN (+0,6%) до 3,1082 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0896 BYN). Объем торгов: 26 814 600 BYN или 8 627 000 EUR.

Российский рубль продолжил падение на 0,0226 BYN (-0,64%) до 3,5309 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5535 BYN). Объем торгов составил 28 035 000 или 793 990 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,601 и 2,64 рубля; евро между 3,107 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,532 и 3,64 рубля.