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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 17 МАРТА ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:58 17.03.2021

В среду, 17 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0053 BYN (+0,2%) и составил 2,5971 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5918 BYN). Объем торгов составил 48 330 100 BYN или 18 609 000 USD.

Курс евро ослаб всего лишь на 0,0002 BYN (-0,01%) до 3,0896 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0898 BYN). Объем торгов: 17 623 100 BYN или 5 704 000 EUR.

Российский рубль также незначительно подешевел на 0,0005 BYN (-0,01%) до 3,5535 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,554 BYN). Объем торгов составил 11 329 300 или 318 820 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,598 и 2,63 рубля; евро между 3,095 и 3,14 рубля; 100 российских рублей между 3,557 и 3,66 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2021
валюта курс
EUR 3.0898
USD 2.5918
RUB 3.5540
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0896 -0.0002
USD 2.5971 +0.0053
RUB 3.5535 -0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0930 3.0950
USD 2.5970 2.6010
RUB 3.5470 3.5570
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Конвертация в банках
на 17.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1890 1.1930
EUR/RUB 87.0000 87.3000
USD/RUB 73.0000 73.3000
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