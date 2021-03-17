В среду, 17 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0053 BYN (+0,2%) и составил 2,5971 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5918 BYN). Объем торгов составил 48 330 100 BYN или 18 609 000 USD.

Курс евро ослаб всего лишь на 0,0002 BYN (-0,01%) до 3,0896 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0898 BYN). Объем торгов: 17 623 100 BYN или 5 704 000 EUR.

Российский рубль также незначительно подешевел на 0,0005 BYN (-0,01%) до 3,5535 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,554 BYN). Объем торгов составил 11 329 300 или 318 820 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,598 и 2,63 рубля; евро между 3,095 и 3,14 рубля; 100 российских рублей между 3,557 и 3,66 рубля.