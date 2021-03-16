ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 16 МАРТА УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:46 16.03.2021

Во вторник, 16 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,0022 BYN (-0,08%) и составил 2,5918 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,594 BYN). Объем торгов составил 21 693 500 BYN или 8 370 000 USD.

Курс евро также упал на 0,0049 BYN (-0,16%) до 3,0898 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0947 BYN). Объем торгов: 25 363 800 BYN или 8 209 000 EUR.

Российский рубль продолжил рост на 0,0087 BYN (+0,25%) до 3,554 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5453 BYN). Объем торгов составил 16 902 300 или 475 580 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,594 и 2,64 рубля; евро между 3,096 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,554 и 3,63 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2021
валюта курс
EUR 3.0947
USD 2.5940
RUB 3.5453
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0898 -0.0049
USD 2.5918 -0.0022
RUB 3.5540 +0.0087
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0930 3.0960
USD 2.5920 2.5940
RUB 3.5480 3.5540
подробнее

Конвертация в банках
на 16.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1920 1.1950
EUR/RUB 87.0000 87.3000
USD/RUB 72.9000 73.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте