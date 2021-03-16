Во вторник, 16 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,0022 BYN (-0,08%) и составил 2,5918 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,594 BYN). Объем торгов составил 21 693 500 BYN или 8 370 000 USD.

Курс евро также упал на 0,0049 BYN (-0,16%) до 3,0898 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0947 BYN). Объем торгов: 25 363 800 BYN или 8 209 000 EUR.

Российский рубль продолжил рост на 0,0087 BYN (+0,25%) до 3,554 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5453 BYN). Объем торгов составил 16 902 300 или 475 580 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,594 и 2,64 рубля; евро между 3,096 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,554 и 3,63 рубля.