В понедельник, 15 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0007 BYN (+0,03%) и составил 2,594 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5933 BYN). Объем торгов: 71 865 800 BYN или 27 705 000 USD.

В свою очередь курс евро опустился на 0,0009 BYN (-0,03%) до 3,0947 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,0956 BYN). Объем торгов: 27 509 100 BYN или 8 889 000 EUR.

Российский рубль укрепился на 0,0194 BYN (+0,55%) до 3,5453 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,5259 BYN). Объем торгов: 31 697 400 или 894 080 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,598 и 2,64 рубля; евро между 3,098 и 3,16 рубля; 100 российских рублей между 3,525 и 3,62 рубля.