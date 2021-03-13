ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 15 МАРТА ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ


14:04 15.03.2021

В понедельник, 15 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0007 BYN (+0,03%) и составил 2,594 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5933 BYN). Объем торгов: 71 865 800 BYN или 27 705 000 USD.

В свою очередь курс евро опустился на 0,0009 BYN (-0,03%) до 3,0947 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,0956 BYN). Объем торгов: 27 509 100 BYN или 8 889 000 EUR.

Российский рубль укрепился на 0,0194 BYN (+0,55%) до 3,5453 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,5259 BYN). Объем торгов: 31 697 400 или 894 080 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,598 и 2,64 рубля; евро между 3,098 и 3,16 рубля; 100 российских рублей между 3,525 и 3,62 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2021
валюта курс
EUR 3.0956
USD 2.5933
RUB 3.5259
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0947 -0.0009
USD 2.5940 +0.0007
RUB 3.5453 +0.0194
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0950 3.0980
USD 2.5920 2.5970
RUB 3.5380 3.5500
подробнее

Конвертация в банках
на 15.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1910 1.1950
EUR/RUB 87.2000 87.6000
USD/RUB 73.1000 73.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте