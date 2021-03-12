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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 13 МАРТА 2021 ГОДА

16:00 12.03.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 13 марта 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5933 белорусского рубля, 1 евро – 3,0956 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5259 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,3502 белорусского рубля.