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12.03.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 12 МАРТА ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ


13:57 12.03.2021

В пятницу, 12 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился всего лишь 0,0001 BYN (~0%) и составил 2,5933 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5932 BYN). Объем торгов составил 40 634 200 BYN или 15 669 000 USD.

Курс евро опустился на 0,0025 BYN (-0,08%) до 3,0956 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0981 BYN). Объем торгов: 18 418 800 BYN или 5 950 000 EUR.

Российский рубль ослаб на 0,0021 BYN (-0,06%) до 3,5259 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,528 BYN). Объем торгов составил 18 823 000 или 533 850 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,598 и 2,64 рубля; евро между 3,098 и 3,16 рубля; 100 российских рублей между 3,525 и 3,62 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 12.03.2021
валюта курс
EUR 3.0981
USD 2.5932
RUB 3.5280
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0956 -0.0025
USD 2.5933 +0.0001
RUB 3.5259 -0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0920 3.0980
USD 2.5940 2.5980
RUB 3.5160 3.5250
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Конвертация в банках
на 12.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1900 1.1960
EUR/RUB 87.7500 88.2000
USD/RUB 73.6000 73.9000
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