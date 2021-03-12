В пятницу, 12 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился всего лишь 0,0001 BYN (~0%) и составил 2,5933 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5932 BYN). Объем торгов составил 40 634 200 BYN или 15 669 000 USD.

Курс евро опустился на 0,0025 BYN (-0,08%) до 3,0956 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0981 BYN). Объем торгов: 18 418 800 BYN или 5 950 000 EUR.

Российский рубль ослаб на 0,0021 BYN (-0,06%) до 3,5259 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,528 BYN). Объем торгов составил 18 823 000 или 533 850 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,598 и 2,64 рубля; евро между 3,098 и 3,16 рубля; 100 российских рублей между 3,525 и 3,62 рубля.