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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 12 МАРТА 2021 ГОДА

15:31 11.03.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 12 марта 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5932 белорусского рубля, 1 евро – 3,0981 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5280 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,3455 белорусского рубля.