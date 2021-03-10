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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 11 МАРТА УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО ОСЛАБ К ЕВРО


13:58 11.03.2021

В четверг, 11 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вновь продемонстрировал снижение на 0,0116 BYN (-0,45%) и составил 2,5932 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6048 BYN). Объем торгов составил 34 374 900 BYN или 13 256 000 USD.

Курс евро восстановился на 0,0024 BYN (+0,08%) до 3,0981 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0957 BYN). Объем торгов составил 35 228 700 BYN или 11 371 000 EUR.

Российский рубль также вырос на 0,0082 BYN (+0,23%) до 3,528 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5198 BYN). Объем торгов составил 17 411 300 или 493 520 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,595 и 2,64 рубля; евро между 3,104 и 3,16 рубля; 100 российских рублей между 3,528 и 3,61 рубля.
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с 11.03.2021
валюта курс
EUR 3.0957
USD 2.6048
RUB 3.5198
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Итоги торгов на БВФБ
на 10.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0957 -0.0041
USD 2.6048 -0.0037
RUB 3.5198 +0.0032
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Курсы в банках
на 11.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1010 3.1050
USD 2.5940 2.5960
RUB 3.5150 3.5250
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Конвертация в банках
на 11.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1940 1.1980
EUR/RUB 88.0000 88.3000
USD/RUB 73.6000 73.9000
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