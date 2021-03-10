ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 11 МАРТА 2021 ГОДА

16:07 10.03.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 11 марта 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6048 белорусского рубля, 1 евро – 3,0957 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5198 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,4006 белорусского рубля.